NewB: La Wallonie a "d'autres sujets prioritaires" à traiter, selon son ministre du Budget

Le point, porté par Philippe Henry (Ecolo), était à l'ordre du jour de la réunion du gouvernement wallon ce jeudi matin mais a finalement été reporté alors que pour NewB, le temps presse. La banque coopérative n'est en effet toujours pas parvenue à boucler sa levée de fonds de 40 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels, une opération dont la limite a été fixée au 30 septembre par la Banque nationale de Belgique. Du côté du ministre wallon du Budget, on reconnait que le modèle de coopérative est intéressant pour beaucoup de secteurs, en ce compris la banque. Néanmoins, NewB ne semble pas parvenir à ce stade à convertir ses 120 000 coopérateurs en un volume d'affaire capable d'assurer sa rentabilité, a souligné Adrien Dolimont. "En tant que ministre du Budget et vu la situation dans laquelle nous sommes, je peux vous dire que les pouvoirs publics ont clairement d'autres sujets prioritaires pour le moment", a-t-il encore affirmé. Des sujets prioritaires qui seront sans surprise sur la table du conclave budgétaire, entamé plus tôt cette semaine et qui en est toujours aux travaux préparatoires techniques avant que les ministres ne se retrouvent en personne pour des discussions qui s'annoncent périlleuses. (Belga)