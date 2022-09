WTA Parme - Battue en 3 sets par Sakkari, Maryna Zanevska aurait pu "mieux gérer" ses émotions

"Quand je ferai le bilan, je retirerai quelque chose de positif de ce match, mais en ce moment, c'est difficile d'accepter cette défaite car je sais que j'aurais gagné ce match en gérant mieux mes émotions", a confié la joueuse belge après la rencontre. "Je voulais tellement gagner ce match que ça a joué contre moi. C'est une autre leçon. Je suis toutefois heureuse de ma performance." Selon Zanevska, "Sakkari est restée calme, lucide et forte dans sa tête du premier au dernier point, alors que moi, j'ai trop réfléchi à certains moments dans le troisième set, quand j'ai eu des opportunités pour mener 4-1 ou 5-3. Cela fait mal." À Parme, Zanevska, 97e à la WTA, n'a affronté que des joueuses mieux classées qu'elle: l'Italienne Lucia Bronzetti (WTA 61), la Hongroise Dalma Galfi (WTA 91), battues respectivement aux premier et deuxième tours, et donc Sakkari, 7e joueuse mondiale. "J'ai joué trois bons matchs, encore une fois contre des bonnes joueuses. C'était un autre match très serré contre une joueuse du top-10. Je me sens confiante dans mon jeu. La manière dont je monte sur le court, c'est que je cherche à être. Je construis mon idée de jeu, ma personnalité, sur le court et je pense que je m'en approche. C'est quelque chose de positif à retenir", a conclu la native d'Odessa. (Belga)