Canopea se joint à la plainte d'Ecaussinnes contre TotalEnergies à Feluy

TotalEnergies, présent à Feluy depuis 50 ans, produit des granulés de plastique, une matière première entrant dans la fabrication de divers objets. Plusieurs pollutions ont été dénoncées, la première plainte d'un riverain remontant à 2007. "Total et trois de ses sous-traitants, qui s'occupent du transport de ces granulés, sont les quatre entreprises impliquées dans cette pollution chronique de l'environnement", indique Canopea dans un communiqué. "Après des années de bras-de-fer avec la commune d'Ecaussinnes et de médiatisation, les quatre exploitants ont mis en place quelques processus pour tenter de limiter cette pollution. Force est cependant de constater que la dispersion de ces billes dans l'environnement est toujours d'actualité." Les premiers signalements de la part des instances communales d'Ecaussinnes remontent à janvier 2020. "Nous avons alerté pour la première fois la police de l'environnement, et dans la foulée le procureur du Roi, en janvier 2020", explique Arnaud Guérard, échevin de l'environnement. "Nous avons déposé une nouvelle plainte en février 2022 pour un déboisement sauvage d'une parcelle de TotalEnergies fin 2021, où l'entreprise voulait implanter des panneaux photovoltaïques alors que la Région wallonne n'avait pas délivré de permis d'urbanisme. Aujourd'hui, nous sommes heureux que Canopea nous rejoigne dans notre démarche. Certes, des actions ont été menées, notamment au niveau des permis d'environnement des exploitants qui ont été renforcés, mais la pollution continue. On veut provoquer une action plus vigoureuse, que l'environnement et la santé soient remis à leur juste place dans ce dossier." (Belga)