Ineos va stocker du CO2 de Zwijndrecht au large du Danemark

Ineos acheminera le CO2 qu'elle a engrangé dans son usine anversoise vers sa plateforme pétrolière Nini West, située à 200 kilomètres du littoral danois. Sur place, le gaz sera injecté sous forme liquide dans l'ancien champ pétrolier sous le fond marin. "Le projet va jouer un rôle pionnier dans l'amélioration de la technique de stockage de carbone et va grandement contribuer à la réalisation des objectifs climatiques danois, européens et belges", a commenté Roel De Vil, responsable d'Ineos Oxide à Zwijndrecht. Les ministres compétents flamand, belge et danois ont signé mi-septembre une déclaration d'intention concernant ce projet. (Belga)