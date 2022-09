Invasion de l'Ukraine - Zelensky se félicite des "résultats significatifs" de la contre-offensive dans l'est

"Nous avons des résultats significatifs dans l'est du pays (...) Tout le monde a entendu ce qui se passe à Lyman, dans la région de Donetsk. Ce sont des étapes qui comptent beaucoup pour nous", s'est-il réjoui dans son allocution quotidienne publiée sur les réseaux sociaux. "Nous devons libérer toutes nos terres, et ce sera la meilleure preuve que le droit international et les valeurs humaines ne peuvent être enfreints par aucun État terroriste, aussi insolent soit-il, comme la Russie", a-t-il lancé, face caméra, les traits tirés. M. Zelensky a reconnu que "le chemin de notre pays est difficile" mais "clair" à ses yeux. "C'est la voie de l'indépendance, de l'intégrité territoriale, de l'intégration au monde civilisé et du développement social", a-t-il affirmé face à une Russie qui n'est vouée selon lui qu'à "la défaite, la honte et la condamnation". Plus tôt vendredi, le président russe Vladimir Poutine a formalisé l'annexion de quatre régions ukrainiennes du sud et de l'est, en partie ou totalement contrôlées par Moscou, une décision largement condamnée par Kiev et ses alliés occidentaux. Au sujet de la frappe meurtrière commise vendredi sur des civils à Zaporijjia, le président ukrainien a dénoncé "un meurtre délibéré et absolument calculé" par l'armée russe. Les autorités d'occupation prorusses de Zaporijjia ont, elles, accusé les forces d'ukrainiennes d'avoir tiré sur ces véhicules pour empêcher les civils qui attendaient de rejoindre la zone sous contrôle russe. "À ce stade, il y a 30 morts", a confirmé Volodymyr Zelensky. La police ukrainienne avait communiqué ce même chiffre quelques minutes plus tôt. (Belga)