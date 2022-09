La Ville de Namur annonce un ensemble de mesures pour réduire sa consommation d'énergie

En l'état, l'augmentation des coûts énergétiques de l'administration communale est estimée à 130% pour 2023. A cela, il faut ajouter l'indexation des salaires des fonctionnaires et l'inflation qui affecte la plupart des fournitures. En tenant également compte du contexte climatique, le collège communal s'est réuni pour travailler sur un plan d'action coordonné par l'échevine de la Transition écologique, Charlotte Mouget (Ecolo). Celui-ci sera de mise tant pour l'administration que pour le CPAS et les entités paracommunales. A court terme, il est demandé aux membres du personnel de réduire leur consommation au maximum en éteignant tous les appareils quand cela peut être fait ou encore en supprimant les petits électros d'appoint énergivores. Les chaufferies vont également être mieux régulées et la température dans les bâtiments réduite à 19 degrés. La diminution de la consommation devrait aussi passer par la coupure de l'éclairage public une partie de la nuit entre novembre et mars. "À cet égard, des réunions techniques doivent encore avoir lieu avec ORES pour déterminer la faisabilité et la souplesse d'un tel dispositif", a expliqué à ce sujet le collège communal. Il s'agit notamment d'évaluer l'aspect sécurité pour les citoyens, sachant que Namur est une ville estudiantine d'envergure avec une réelle vie nocturne. Parallèlement, les illuminations de fin d'année vont être limitées, tout comme les éclairages qui illuminent la citadelle. La patinoire de glace qu'accueille la capitale wallonne chaque fin d'année est également remise en question. Une réflexion est en cours avec l'opérateur pour mettre en place une alternative moins énergivore. (Belga)