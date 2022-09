Le quartier de la gare poursuit sa mutation à Namur

Les aménagements effectués par ORES sur la place de la Station doivent permettre de répondre à la demande en électricité qui va continuer de croitre dans le quartier. Il s'agit aussi pour la Ville de Namur de réussir sa transition énergétique. Les cinq kilomètres de câbles posés actuellement serviront, par exemple, à alimenter des bornes de rechargement pour véhicules électriques. Parallèlement, il s'agit de procéder au remplacement ou à la rénovation d'installations électriques ou de gaz, tout en permettant une intégration plus harmonieuse de l'éclairage public dans le paysage urbain. En tout, l'investissement s'élève à 6 millions d'euros. La réfection de l'axe formé par les rues Rogier et Brabant s'inscrit dans la continuité de la reconfiguration du quartier de la gare. Il s'agit là de rénover et reconfigurer les trottoirs et les voiries. Après une intervention nécessaire en matière d'impétrants cet été, les travaux reprendront le 3 octobre. Trois phases sont prévues jusqu'à début 2023. La circulation sera en partie interdite dans les zones concernées en raison des chantiers. De nombreux arrêts de bus doivent également être déplacés. Le TEC invite ses usagers à trouver le leur via le site internet dédié www.trouvermonarret.be. (Belga)