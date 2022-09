PGA Tour - Gordon et Riley en tête du Sandersons Farm Championship, Detry 3e

(Belga) Les Américains Will Gordon et David Riley ont réussi le meilleur départ, avec un total de -6, au Sandersons Farm Championship, lors du 1er tour disputé à Jackson (Mississippi).

Le Belge Thomas Detry a pour sa part bien débuté l'épreuve et partage provisoirement la troisième place. Classement après le 1er tour (par 72): 1. Will Gordon (USA) -6 . Davis Riley (USA) -6 3. Christiaan Bezuidenhout (RSA) -5 . Trevor Cone (USA) -5 . Thomas Detry (BEL) -5 . Mark Hubbard (USA) -5 . Brandon Matthews (USA) -5 . Andrew Putnam (USA) -5 . Chun An Yu (TWN) -5 10. Seonghyeon Kim (KOR) -4 . Russell Knox (SCO) -4 . Kevin Roy (USA) -4 . Nick Taylor (CAN) -4