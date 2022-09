Poutine signe l'annexion de quatre régions d'Ukraine

Les quatre dirigeants et M. Poutine ont signé tour à tour les documents d'annexion devant un public composé de membres du gouvernement, de députés et de sénateurs, et d'autres membres de l'élite politique russe avant de se prendre par les mains et de scander "Russie!" à l'unisson avec la salle. "Les gens ont voté pour notre avenir commun", avait lancé M. Poutine un peu plus tôt dans un discours. "Les habitants de Lougansk et Donetsk, Kherson et Zaporijjia deviennent nos citoyens pour toujours", avait-il affirmé, tout en assurant que la Russie "n'aspire pas" à la restauration de l'URSS. "L'URSS a disparu, le passé ne peut être ramené. Et la Russie n'a pas besoin de cela aujourd'hui, nous n'y aspirons pas", a déclaré le président russe. Ce dernier a également appelé l'Ukraine à "cesser immédiatement les hostilités" et à négocier. "Nous appelons le régime de Kiev à cesser immédiatement les tirs, toutes les hostilités et à revenir à la table des négociations", a-t-il souligné. (Belga)