Le Limbourg demeurera zone franche jusqu'au 31octobre 2024

Ce statut avait été octroyé en avril 2015 en réponse à la fermeture de l'usine automobile Ford Genk. Après plusieurs prolongations, cette mesure de soutien fiscal devait en principe s'arrêter au 31 octobre 2022. Le régime fiscal avantageux bénéficie à toutes les PME et à toutes les grandes entreprises de plus de 250 travailleurs établies dans l'une des 19 communes reprises dans le dispositif de soutien, à savoir Beringen, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Ham, Hechtel-Eksel, Heers, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Lanaken, Leopoldsburg, Lommel, Lummen, Maasmechelen, Oudsbergen, Pelt, Tessenderlo, Tongeren et Zutendaal. (Belga)