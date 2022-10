L'incendie dans une école de Woluwe-Saint-Pierre est éteint

Il s'agit de l'école Notre Dame des Grâces, située avenue du chant d'oiseau. "L'incendie était d'origine accidentelle et a couvé toute la nuit avant de se transformer en un véritable incendie ce matin", a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. "C'est un passant qui nous a prévenus vers 9h30. Nous nous sommes rendus sur place avec trois camions et trois auto-échelles. Le feu a depuis été complètement éteint et le bâtiment est actuellement ventilé." Le bourgmestre de la commune Benoît Cerexhe devait se rendre sur place pour constater les dégâts, ont indiqué les pompiers. (Belga)