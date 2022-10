Près de 14.000 commerces participent au week-end du client ces samedi et dimanche

(Belga) Ces samedi et dimanche, près de 14.000 commerces participent à la sixième édition du "week-end du client" partout en Belgique. Durant deux jours, l'ambiance se voudra festive et les clients seront mis à l'honneur et remerciés pour leur fidélité par des petits cadeaux. Des animations seront également organisées partout dans les villes, villages et quartiers. La ville de Wavre sera principalement mise en avant en Wallonie, tandis que ce sera le cas de Hasselt en Flandre.