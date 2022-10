République tchèque: des migrants blessés après une course-poursuite avec la police

(Belga) Une vingtaine de migrants ont été blessés en République tchèque, dont six grièvement, à l'occasion d'une course-poursuite entre un minibus et la police, rapporte l'agence de presse locale CTK.

Les policiers avaient pris le véhicule en chasse après que celui-ci eut refusé de s'arrêter au poste frontalier avec la Slovaquie, à Lanzhot. Selon la police, le chauffeur de l'autobus aurait tenté de pousser hors de la route une voiture des forces de l'ordre avant de perdre le contrôle de son véhicule et heurter deux véhicules en stationnement ainsi qu'une maison d'habitation. Six des migrants se trouvant à bord ont été grièvement blessées dans l'accident. Quinze autres personnes s'en sont sorties avec des blessures plus mineures. Selon les premiers rapports, les migrants étaient originaires de Syrie. La République tchèque a rétabli provisoirement jeudi les contrôles à sa frontière avec la Slovaquie afin de contrer les flux migratoires transitant par les Balkans. (Belga)