Un accident de la route fait 27 morts en Inde

L'accident, qui a aussi fait 22 blessés, a eu lieu dans la ville de Kanpur, dans l'Etat d'Uttar Pradesh (nord), selon le journal The Times of India. D'autres médias d'information ont donné un nombre de morts un peu inférieurs. Le tracteur-remorque ramenait des pèlerins hindous du temple Chandrika Devi, selon les médias. Le Premier ministre Narendra Modi a présenté ses condoléances sur Twitter. "Mes pensées vont à tous ceux qui ont perdu des proches et des êtres aimés et mes prières vont aux blessés", a déclaré M. Modi. Le Premier ministre de l'Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a souligné que ce type de véhicules - un tracteur tirant une grande remorque - devrait être utilisé uniquement pour transporter des produits agricoles et du fret, et pas des gens. "L'accident survenu dans le district de Kanpur est vraiment déchirant", a-t-il déploré. (Belga)