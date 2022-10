Championnats de Belgique d'aviron bateaux longs - La GRS, avec 9 titres sur 18, sort grande gagnante des Nationaux d'aviron en bateaux longs

L'ancien rameur international Kristof De Keyser, 39 ans, ancien vice-champion du monde en quatre de couple poids légers (2005) et le Belgian Sharks Mil Blommaert ont aidé la GRS a remporté 3 titres en 4x, 4- et 8+ poids légers. A cela se sont rajoutés deux victoires féminines (8+ et 4x), 2 titres juniors (Mixte 4x et 4x garçons), un autre en messieurs (4x) et un dernier en équipage mixte seniors (4x). Le Club de Gand s'est surtout lui montré supérieur dans les courses en pointe, avec des succès en 8+ masculin chez les seniors (avec Tim Brys), et U19, ainsi qu'en 4 sans barreur juniors, tant chez les garçons que chez les filles, rajoutant un 5e titre avec le quatre de couple féminin poids légers. Ostende s'est quant à lui illustré essentiellement dans les courses féminines, avec le 4 sans barreur et le 8+ et le 4X juniors. Outre Tim Brys (en 8+), du côté des autres Belgian Sharks, les rameurs internationaux, on notera la médaille d'or de Ruben Claeys et Savin Rodenburg avec leur club du Sport de Gand en quatre sans barreur. Gaston Mercier, autre membre du quatre de couple belge qui vise une qualification pour Paris 2024, a dû lui se contenter d'une médaille de bronze avec son club liégeois du RCAE en quatre de couple mixte. (Belga)