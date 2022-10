Euro Hockey League - Le Racing et La Gantoise connaissent leurs 6 autres adversaires du Final 8

Comme Gand, trois autres clubs se sont qualifiés au terme du 1er tour de l'EHL dimanche à Hambourg. Il s'agit du club néerlandais de Pinoké des Red Lions Sébastien Dockier, Florent Van Aubel et Alexander Hendrickx, et des deux équipes allemandes du club local de Harvestuder et des autres Hambourgeois du Hamburger Polo Club. Au sein du Final 8, ces quatre qualifiés rejoignent le Racing, qualifié d'office en compagnie de Bloemendaal (P-B), Terrassa (Esp) et Cologne (All), soit 3 clubs allemands, 2 belges et néerlandais et 1 espagnol, mais aucun anglais. Du côté des Red Lions engagés avec Pinoké, Alexander Hendrickx s'est illustré samedi avec 5 buts sur pc lors du 1er succès des Amstellodamois 16-0 contre les modestes Tchèques du Slavia Prague, qui disputaient leur 1ère expérience en EHL après les exclusions des équipes russes et biélorusses. Sébastien Dockier, auteur du 13e but contre Prague, a lui pris à son actif le 2e but de Pinoké dimanche contre Old Georgians HC, l'emportant au final 3-1 face aux champions anglais en titre. Le Final 8 pour le titre aura lieu lors du week-end de Pâques, entre le 6 et le 10 avril, dans un lieu encore à déterminer. (Belga)