Jupiler Pro League - Eupen s'impose à Saint-Trond et sort de la zone dangereuse

La première période a été très équilibrée mais aucune des deux équipes n'est pas parvenue à prendre l'avantage. Si Stef Peeters a inquiété Daniel Schmidt (16e), les Trudonnaires ont eux péché dans le dernier geste dans le rectangle eupenois. Après la pause, Saint-Trond a pris le contrôle de la rencontre et s'est montré le plus dangereux mais les Canaris ont buté à plusieurs reprises sur Lennart Moser, le gardien des 'Pandas'. Après avoir fait le gros dos, Eupen a profité de la vitesse de ses éléments offensifs pour faire la différence. Lancé en profondeur sur le flanc gauche, Regan Charles-Cook a adressé un centre tendu en direction de Konan N'Dri qui a trompé Schmidt (76e). Quelques minutes plus tard, l'attaquant ivoirien a cru mettre les Germanophones à l'abri mais sa frappe a heurté le montant (82e). Sur le contre, Moser a dû intervenir pour empêcher Gianni Bruno d'égaliser. Avec ce succès, Eupen sort de la zone dangereuse et occupe désormais la 15e place avec 9 points, le même total que Seraing, 16e. Saint-Trond manque lui une occasion de se hisser dans le top 8 et reste calé à 11e place avec 13 points. (Belga)