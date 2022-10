Le nombre de transactions électroniques en hausse pour le 'week-end du client'

"Le succès du week-end du client est attesté par les chiffres de Worldline, qui a analysé les transactions électroniques. Aujourd'hui/dimanche, il y avait 17% de plus que lors de l'édition de l'année dernière. Hier/samedi, on a eu 5% de plus", est-il détaillé dans le communiqué. Plus de 14.000 commerçants s'étaient inscrits à la 6e édition du week-end du client. Durant deux jours, l'ambiance se voulait festive et les clients étaient ainsi mis à l'honneur et remerciés pour leur fidélité par des petits cadeaux. Des animations étaient également organisées dans les villes, villages et quartiers. (Belga)