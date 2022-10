Masters 3x3: L'équipe d'Anvers battue en finale aux Philippines

Anvers s'est incliné 21 à 19 face aux Lettons de Riga. Thibaut Vervoort a terminé avec 7 points (4 rebonds), Dennis Donkor avec 5 points (1 rebond), Bryan De Valck avec 3 points (2 rebonds) et Nick Celis avec 4 points et 6 rebonds. Les Anversois avaient battu dimanche en quarts de finale les Japonais de Saitama 21-19 avec 12 points pour Thibaut Vervoort (2 rebonds), 2 points et 4 rebonds pour Bryan De Valck, 4 rebonds (4 points) pour Nick Celis, et 3 points pour Dennis Donkor. Anvers s'est ensuite imposé en demi-finales face aux Mongols de Oulan-Bator 21 à 11 avec 10 points (2 rebonds) pour Dennis Donkor, 8 points et 7 rebonds pour Nick Celis, 5 rebonds (1 point) de Bryan De Valck et 2 points, 1 rebond de Thibaut Vervoort. Anvers avait été sorti dès la phase de groupe aux Masters de Manille au mois de mai. Les Anversois l'avaient emporté à Debrecen en Hongrie fin août, leur premier succès sur le circuit principal, après avoir enlevé les Challengers de Bordeaux et Pristina, mais ont chuté en quarts de finale à Utrecht aux Pays-Bas la semaine dernière terminant à la 8e place. (Belga)