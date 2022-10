Remco Evenepoel officiellement citoyen d'honneur à Dilbeek

Peu avant 13h00, le champion du monde est monté sur le podium installé sur le parking du centre culturel où il a été vivement acclamé par des dizaines de supporters présents pour l'occasion. Remco Evenepoel avait revêtu son maillot arc-en-ciel de champion du monde dans lequel il semblait ne pas avoir très chaud, comme l'a relevé la présentatrice Fien Germijns. "Il fait en effet un peu froid mais les émotions que vous ressentez lorsque vous enfilez ce maillot sont également indescriptibles. J'avais commencé cette saison avec l'ambition de gagner Liège-Bastogne-Liège, et de progresser. Le retour après ma chute de l'année dernière a été difficile, mais ce que j'ai pu faire ces derniers mois figure parmi les meilleures performances de ma carrière", a-t-il déclaré. Le cycliste professionnel, âgé de 22 ans, est également revenu sur les dernières semaines, et notamment sur ses victoires au Tour d'Espagne et au championnat du monde. "Les rayures sur ce maillot devraient être innombrables afin de remercier tous les membres de mon entourage pour le soutien et l'aide qu'ils me donnent. Ils savent ce qu'ils représentent pour moi", a-t-il souligné. Le Brabançon flamand est le quatrième coureur de l'histoire à avoir remporté au cours de la même année un Monument (un des cinq plus grandes classiques), un grand Tour et le championnat du monde. (Belga)