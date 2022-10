Une journée "sans souci" à Planckendael pour 250 enfants cancéreux

Afin de divertir les enfants, la Fondation contre le cancer a organisé une ribambelle d'animations parmi lesquelles une chasse au trésor et de nombreuses surprises, le tout agrémenté de musique. Des "chèques symboliques" seront également remis. Chaque année, de nombreux volontaires mettent les petits plats dans les grands afin d'offrir une journée de détente à ces enfants malades ainsi qu'à leurs proches. En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, l'événement n'a pas pu se dérouler physiquement dans le parc animalier ces deux dernières années. La journée nationale du cancer de l'enfant vise à alléger la pression que ressentent les familles le temps d'une journée de détente et d'amusement. Les participants ont également l'opportunité de rencontrer des personnes traversant la même épreuve qu'eux. Chaque année, en Belgique, un peu plus de 300 enfants âgés de zéro à 14 ans se voient diagnostiquer un cancer. Les cancers les plus fréquents chez les enfants sont la leucémie, les lymphomes et les tumeurs du système nerveux central. Ils représentent plus de la moitié de l'ensemble des cancers constatés chez les bambins. Heureusement, les taux de guérison augmentent un peu plus chaque année. En moyenne, 80% des enfants en guérissent, contre moins de 50% il y a un demi-siècle. (Belga)