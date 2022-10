Approvisionnement en gaz - Le régulateur britannique met en garde contre des pénuries de gaz "importantes" en hiver

L'Office des marchés du gaz et de l'électricité (Ofgem) a déclaré que le pays pourrait être confronté à une "urgence d'approvisionnement en gaz", dans une lettre obtenue par le journal The Times. La Grande-Bretagne produit une grande partie de son propre gaz mais la majorité est toujours importée, notamment via la Norvège. Pendant les vagues de froid hivernales, la Grande-Bretagne importe normalement du gaz à partir de sites de stockage en Europe continentale. Mais les pays européens sont susceptibles d'avoir eux-mêmes besoin de ce gaz avec la baisse de l'approvisionnement depuis la Russie. "En raison de la guerre en Ukraine et des pénuries de gaz en Europe, il existe un risque important que des pénuries de gaz se produisent pendant l'hiver 2022/23 en Grande-Bretagne", écrit l'Ofgem. (Belga)