Cisjordanie: deux Palestiniens tués par les forces israéliennes près de Ramallah

Les deux Palestiniens ont été tués "par balles" par des soldats israéliens près du camp de réfugiés de Jalazoun, situé juste à la sortie de Ramallah où siège l'Autorité palestinienne, a indiqué le ministère dans un bref communiqué sans préciser l'identité des deux personnes. De son côté, l'armée israélienne a indiqué avoir ouvert le feu et "neutralisé deux suspects" ayant "tenté" de mener une attaque à la voiture bélier contre des soldats à Jalazoun, après l'arrestation sur place "d'un individu soupçonné d'activité terroriste". Dimanche en Cisjordanie occupée, deux attaques à l'arme à feu près de la ville de Naplouse, théâtre d'une vague récente de violence et de heurts entre Palestiniens et les forces israéliennes, avaient fait deux blessés légers, un automobiliste et un soldat israélien. Des dizaines de Palestiniens, dont des membres de groupes armés, ont été tués en Cisjordanie, territoire occupé depuis 1967 par Israël, dans les opérations de l'armée israélienne qui se sont multipliées dans la foulée d'une série d'attaques anti-israéliennes ayant fait au total 20 morts. (Belga)