Il y a trois candidats à la présidence de DéFI, confirme la commission électorale du parti

Il s'agit du président actuel et député fédéral François De Smet, de Pascal Goergen, échevin à Grez-Doiceau et actuel président du comité permanent wallon du parti, et de Michaël Vossaert, député bruxellois, également chef de groupe DéFI à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Celui-ci est par ailleurs l'actuel président du comité permanent bruxellois de DéFI. La Commission électorale était réunie pour valider ces candidatures mais aussi celles pour les postes de secrétaire général du parti ainsi que de président(e)s des trois comités permanents régionaux, à savoir Wallonie, Bruxelles et Périphérie. Pour le poste de secrétaire général du parti, le candidat est Pascal Freson, échevin à Evere et actuellement trésorier du comité permanent bruxellois. Pour le poste de président du comité permanent de Bruxelles, le candidat qui s'est présenté est Fabian Maingain, actuellement échevin des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles. Maxime Timmerman, conseiller communal à Beersel, est quant à lui candidat président permanent pour la Périphérie. Enfin, pour le poste de président du comité permanent de la Wallonie, les candidats sont Pascal Goergen, échevin à Grez-Doiceau et actuel président du comité permanent wallon et Daniel Soudant, conseiller communal à Châtelet. Après des débats internes où chaque candidat pourra présenter et défendre son programme devant les membres du parti, le Congrès électif se réunira le 4 décembre prochain pour désigner au suffrage universel les nouveaux dirigeants du parti, pour une période de quatre ans. (Belga)