Binche-Chimay-Binche - Philippe Gilbert: "Je terminerai ma carrière à Tours en donnant tout, c'est à mon image"

"Il y avait de l'émotion, c'est normal, ce n'est pas tous les jours que l'on vit des moments comme ceux-là, un bel échange avec le public, la symbolique d'avoir Remco en champion du monde, dix ans après moi, comme une passation entre deux champions", a expliqué Gilbert. "J'ai personnellement toujours sauté d'une course à l'autre dans mes grandes années et je n'ai jamais pris le temps de profiter. Maintenant, je profite plus de ces moments-là, des moments de joie. Je voulais tout donner dans ma dernière coure en Belgique, j'ai attaqué, j'ai toujours été actif, je termine sixième." Le Remoucastrien n'est finalement pas passé loin d'arracher le podium, terminant quatrième du sprint pour la troisième place. "Ce n'était pour moi une dernière course mais je voulais être devant, à l'attaque, à l'image de ma carrière. Je me suis retrouvé devant dans une situation que j'aime, à me battre avec les autres pour un bon résultat. C'était important pour moi de finir en Belgique sur une note comme ça. Je terminerai ma carrière à Paris-Tour. C'est un moment attendu, je suis encore en mode performance même si ce sera ma dernière course. Le but sera de toute façon de faire la course jusqu'au bout et de viser le meilleur résultat possible. Je veux terminer en donnant tout." (Belga)