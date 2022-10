Binche-Chimay-Binche - Remco Evenepoel voulait "absolument terminer en beauté" avec Iljo Keisse

"C'était une fierté pour moi de porte le maillot aujourd'hui", a expliqué Remco Evenepoel. "J'ai senti dès le début que les jambes n'étaient plus vraiment au rendez-vous. Mais j'ai voulu profiter de cette journée au maximum". Remco Evenepoel a rendu un hommage particulier à son coéquipier en fin de carrière, Iljo Keisse, aux côtés duquel il a franchi la ligne d'arrivée en 108e position, à 6:03 du vainqueur, le Français Christophe Laporte (Jumbo-Visma). "J'ai entendu mon directeur sportif Rik Van Slycke dire dans l'oreillette qu'Iljo Keisse était à l'arrière", explique le champion du monde. "Je voulais absolument terminer en beauté avec lui. Je l'ai attendu et on a ainsi fini la course à deux. C'est le coureur qui a été le plus important dans le peloton au début et pendant ma carrière. Il m'a appris beaucoup de choses et c'était donc normal pour moi de finir à deux, ce fut un honneur d'avoir roulé avec lui, d'avoir partagé la chambre avec lui", ajoute le coureur de 22 ans, qui a épinglé pour la première fois un dossard sur son maillot arc-en-ciel. "L'ambiance à Binche a été incroyable. J'ai profité du public, tout le monde m'a encouragé. Je peux désormais dire avec un grand sourire que ma saison est terminée. J'ai envie de partir en vacances, de profiter du calme. Et je vais ensuite me préparer à fond pour la saison prochaine", conclut Evenepoel. (Belga)