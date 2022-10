Joris De Loore éliminé d'entrée en Corée du Sud de l'Open de Gwangju

Joris De Loore, 29 ans, 313e mondial, a été surpris en entrée par l'Américain Keegan Smith (ATP 340), 24 ans, repêché des qualifications, en trois sets - 1-6, 6-4, 6-4 - au bout de 1 heure et 53 minutes de jeu. Kimmer Coppejans est aussi inscrit dans ce rendez-vous en Corée du Sud. L'Ostendais, 28 ans, 198e au classement ATP, affronte au premier tour mardi le Hongrois de 22 ans, Zsombor Piros (N.7/ATP 160). Les deux Belges sont associés en double et doivent jouer au premier tour contre une paire composée de l'Australien Marc Polmans et l'Américain Keegan Smith précisément. (Belga)