La Belgique face à la Suède, 5e nation au monde, en 8es de finale

Martin Allegro, 96e mondial, Cédric Nuytinck (ITTF 104), Adrien Rassenfosse (ITTF 171) et Laurens Devos (ITTF 301), drivé par Martin Bratanov, ont terminé 2es de leur poule en battant Taïwan, 7e nation mondiale, Singapour (28e) et n'a été devancé que par la Croatie, 10e nation mondiale. La Belgique, 23e nation au classement mondial, sera ainsi opposée aux Suédois, 5es au classement mondial, qui ont terminé invaincus (3 sur 3) en tête de leur poule avec trois joueurs du top 20: Truls Moregard, 6e mondial, Kristian Karlsson, 18e joueur du monde, Anton Kallberg, 20e mondial, et Mattias Falck (ITTF 34). Les deux premiers de chacun des sept groupes ainsi que les deux meilleurs troisièmes ('lucky loser' suivant leur classement mondial) ont accédé au tableau éliminatoire qui débute mercredi. Les finales sont prévues le 8 octobre pour les dames et le 9 octobre pour les messieurs. Lors des Mondiaux 2018 à Halmstad, en Suède, la Belgique a été battue au premier tour du tableau pour les places 13 à 20. L'équipe masculine belge avait été vice-championne du monde en 2001 à Osaka et atteint les demi-finales des Mondiaux 1991 à Chiba, aussi au Japon. (Belga)