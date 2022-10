Ligue des Champions - Le Club de Bruges reçoit l'Atlético Madrid en confiance et en leader

(Belga) Leader du groupe B de la Ligue des Champions avec 6 points sur 6, le Club de Bruges affronte mardi à 21h00 le plus gros morceau de son groupe avec la réception de l'Atlético Madrid d'Axel Witsel et Yannick Carrasco au stade Jan Breydel.

Après des succès contre Leverkusen (1-0) et à Porto (0-4), les 'Blauw & Zwart' abordent cette troisième rencontre européenne avec le plein de confiance. La trêve internationale n'a pas semblé freiner les Brugeois dans leur élan avec un succès 3-0 contre Malines samedi en championnat. "Le club avance à grand pas. Notre croyance en une qualification pour le prochain tour est absolue. Ce n'était peut-être pas toujours le cas ces dernières années", avait déclaré l'entraîneur brugeois Carl Hoefkens lundi lors de la conférence de presse de veille de match. "Bien sûr, nous jouons contre une équipe du top, mais quand on est dans un bon jour, peu importe ce que l'autre équipe propose". Pour ce duel face aux 'Colchoneros', Carl Hoefkens sera privé d'un pion majeur de son attaque avec l'absence du Danois Andreas Skov Olsen, victime d'une intoxication alimentaire. L'entraîneur brugeois sera aussi privé de Dedryck Boyata, toujours blessé au genou, mais récupère Clinton Mata et Abakar Sylla, remis de leur blessure. Du côté de l'Atlético, les joueurs de Diego Simeone voudront certainement se relancer sur la scène européenne après une défaite 2-0 à Leverkusen avant la trêve internationale. Les équipiers d'Axel Witsel et Yannick Carrasco, qui figurent tous les deux dans la sélection, ont fait le plein de confiance samedi en Liga avec un succès 0-2 sur le terrain du FC Séville. (Belga)