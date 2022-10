Ligue des Champions - Odoi et Sylla titulaires avec Bruges face à l'Atlético qui aligne Witsel et Carrasco

Simon Mignolet sera titulaire entre les cages derrière le quatuor composé d'Odoi, Sylla, Brandon Mechele et Bjorn Meijer. Au milieu, Raphael Onyedika occupera la place centrale avec Casper Nielsen à sa droite et le capitaine Hans Vanaken à sa gauche. Devant, on retrouve Tajon Buchanan, Ferran Jutglà et Kamal Sowah. Dans les cages, c'est Simon Mignolet qui défendra les filets. Du côté espagnol, Axel Witsel est placé dans l'entrejeu pour la deuxième fois consécutive. Yannick Carrasco débutera également la rencontre sur le flanc gauche. En attaque, Antoine Griezmann et Alvaro Morata seront chargés d'alimenter le marquoir dans le 4-4-2 choisi par Diego Simeone Compositions: Bruges: Mignolet - Meijer, Sylla, Mechele, Odoi - Vanaken (cap.), Onyedika, Nielsen - Sowah, Jutglà, Buchanan Entraîneur: Carl Hoefkens Atlético de Madrid: Oblak - Molina, Savi?, J. Giménez, Reinildo - Llorente, Koke (cap.), Witsel, M. Carrasco - Griezmann, Morata Entraîneur: Diego Simeone (Arg) (Belga)