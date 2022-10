Mexique: Orlene touche terre en ouragan de catégorie 1

De catégorie 4 dimanche sur une échelle allant jusqu'à 5, Orlene a touché terre à 13H45 GMT, avec des vents maximums de 140 km/h, à 5 km au large de la ville d'Escuinapa, dans le sud de Sinaloa, selon la même source. L'ouragan s'était formé samedi matin et sa force avait augmenté progressivement. Tôt dimanche matin, il avait atteint la catégorie 3 et était passé quelques heures plus tard en catégorie 4. Il avait alors été qualifié d'ouragan "extrêmement dangereux". Mais il a commencé à s'affaiblir dimanche après-midi. Selon le Centre national des ouragans (NHC) des Etats-Unis, Orlene devrait encore continuer à s'affaiblir au cours de la journée pour devenir une tempête tropicale dans l'après-midi et se dissiper dans la nuit ou mardi matin. Le phénomène apportera cependant de fortes pluies dans le sud de l'Etat de Sinaloa et le nord de l'Etat voisin de Nayarit, selon le NHC. Les côtes atlantique et pacifique du Mexique sont exposées chaque année aux ouragans, en général entre mai et novembre. En octobre 1997, plus de 200 personnes avaient été tuées lors du passage de l'ouragan Paulina, de catégorie 4, sur les côtes du Pacifique. (Belga)