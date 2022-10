Trois vallées varésines - Tadej Pogacar engrange de la confiance avant la Lombardie: "Content d'avoir gagné"

Après avoir terminé à la 2e place du Tour d'Émilie samedi, Pogacar a cette fois décroché la victoire à Varese. "C'était une course difficile avec un sprint à la fin. L'équipe a réalisé un excellent travail dans le final. Je suis content d'avoir gagné, tout s'est bien passé dans le final. C'est toujours mieux d'arriver seul sur la ligne d'arrivée mais le plateau était solide et c'était donc mieux d'attendre le sprint", a confié 'Pogi'. Vainqueur en Lombardie en 2021, le Slovène s'attend à une course encore plus difficile samedi pour le dernier Monument de la saison. "Je pense que l'on va encore plus me surveiller. Ce sera donc difficile de partir à l'attaque. Ce sera une course longue et difficile où beaucoup de choses peuvent se passer dans le final. En tout cas, ce sera une belle course", a conclu le double vainqueur du Tour de France. (Belga)