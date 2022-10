Aedifica investit 31 millions d'euros dans des maisons de repos en Angleterre

La première infrastructure a été inaugurée cette année alors que la seconde, encore en construction, le sera dans le courant du premier trimestre 2024. Les rendements locatifs net initiaux s'élèvent à environ 5%. Spécialisée en immobilier de santé européen et plus particulièrement dans le logement des seniors. Aedifica compte plus de 600 sites en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Finlande, en Suède, en Irlande et en Espagne. (Belga)