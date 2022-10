Argentine: morts en série de baleines australes, une micro-algue suspectée

Depuis le premier cadavre relevé le 24 septembre jusqu'au 2 octobre, au moins 13 baleines mortes ont été recensées dans le golfe Nuevo, près de la Péninsule Valdez (1.300 km de Buenos Aires), sanctuaire et lieu de reproduction où la baleine franche australe (Eubalaena australis) revient de juillet à novembre, selon l'Institut de Conservation des Baleines (ICB). Des autopsies sur les cadavres récupérés - plusieurs sont encore au large - et des analyses de l'eau et de mollusques sont en cours, "pour déterminer la présence éventuelle de biotoxines liées a la prolifération d'algues nocives, communément appelée marée rouge", selon Agustina Donini, coordinatrice du Programme baleines, citée dans le communiqué de l'ICB lundi. "Aucune des baleines (mortes) observées à ce jour ne montrait de traces de lésions traumatiques ou d'emprise (dans des filets ou grillages, ndlr), et toutes étaient en bon état de nutrition", note l'ICB. Le nombre inhabituellement élevé de baleines mortes en peu de temps dans une même zone suggère qu'"une variable locale d'environnement" a pu contribuer, selon Marcella Uhart, co-directrice du programme. La "marée rouge" est un phénomène, en partie saisonnier, de prolifération de certaines algues microscopiques, lié à une conjonction de facteurs tels que la température de l'eau, la luminosité, l'acidité ou la salinité. Le pigment des micro-algues peut, selon la quantité, produire des nappes rougeâtres en surface, d'où le nom. Recommandation a été donnée à la population locale de ne pas consommer de mollusques bivalves, qui ont la particularité de concentrer les toxines liées à la micro-algue. La toxicité pour l'homme dépend du degré de concentration. (Belga)