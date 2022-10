(Belga) Le 30 août dernier, Shari Bossuyt avait subi une lourde chute aux Pays-Bas au cours du Simac Tour, qui lui avait notamment valu une commotion cérébrale et un séjour loin de la compétition jusqu'à sa reprise à Aigle, la semaine dernière. Avec Lotte Kopecky, Bossuyt participera à la course par équipes lors des prochains championnats du monde, qui se déroulent du 12 au 16 octobre à Saint-Quentin-en-Yvelines, en France. Elle prendra également part à l'omnium, qu'elle avait remporté chez les espoirs en 2020.

Bossuyt et Degrendele avec ambition en France pour y disputer les Mondiaux de cyclisme

"Je suis de retour à l'entraînement depuis deux bonnes semaines maintenant. L'intensité est montée d'un cran. Après ma chute, j'ai repris la compétition à Aigle, où j'ai beaucoup souffert pendant trois jours. Je pense que ça ne peut que s'améliorer. Je ne pars pas à Saint-Quentin avec le cœur serré", a déclaré Bossuyt mercredi en conférence de presse à Gand. Nicky Degrendele, 25 ans, disputera le keirin et le sprint en France. En 2018, elle avait remporté le titre mondial dans cette première discipline. "Après les championnats d'Europe à Munich, je n'ai pas roulé sur la piste pendant une semaine. Après cela, nous nous en sommes bien sortis." Le rythme a quelque peu baissé entretemps, mais la cycliste peut désormais se projeter sur les mondiaux. "Ce n'est pas un petit événement. Bien sûr, les nerfs sont un peu tendus à ce moment-là. Lors de l'Euro, je ne savais pas vraiment où j'en étais." "Aux Mondiaux, j'espère participer à la finale et me classer parmi les huit premiers", a poursuivi Degrendele, qui explique vouloir ainsi "obtenir à nouveau le contrat auprès de Sport Vlaanderen." Elle avait manqué celui-ci aux championnats d'Europe, lorsqu'elle avait échoué à la quatrième place, au pied du podium requis pour obtenir le soutien de l'organisation sportive flamande. (Belga)