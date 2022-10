Conference League - Eriksson, un ancien Buffalo aujourd'hui à Djurgarden, est "impatient de jouer ce match"

Eriksson n'a pas laissé une marque indélébile à Gand, mais il est aujourd'hui indispensable à Djurgården. "Cela fait dix ans que je n'ai pas joué au football ici, mais c'était formidable pour moi comme première aventure à l'étranger", a déclaré Eriksson. "J'étais très jeune à l'époque et je n'ai pas toujours eu la vie facile. Même si je ne connais presque plus personne ici, ce sera un match amusant. J'étais très heureux quand La Gantoise est sortie du tirage." Thomas Lagerlöf, entraîneur avec Kim Bergstrand du leader du championnat suédois, se méfie de Gand. "C'est une très bonne équipe avec beaucoup de qualité dans l'effectif. Ils jouent généralement un football un peu différent de celui auquel nous sommes habitués : beaucoup de duels, et ça avance vite. Nous devons essayer d'imposer notre jeu. En même temps, on ne peut pas nier que nous avons réalisé une mauvaise performance le week-end dernier (défaite 3-0 contre Degerfors, ndlr). Nous devons nous reprendre." La Gantoise et Djurgården comptent chacun 4 points chacun après deux matchs. Ils sont à égalité en tête du classement, devant Molde et les Shamrock Rovers qui ne comptent qu'un point. (Belga)