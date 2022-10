Les trains annoncés circulent ce mercredi

(Belga) Le plan de transport alternatif mis en place pendant la grève sur le rail fonctionne mercredi matin et les trains annoncés circulent, indique la SNCB. Le réseau ferroviaire est fermé dans les provinces de Namur et Luxembourg tandis que seul un quart des trains sont en service dans le reste du pays.

La grève du front commun syndical des cheminots a débuté mardi à 22h00 et se poursuivra toute la journée de mercredi jusqu'à la même heure. La SNCB a donc élaboré un service de trains alternatif en fonction des membres du personnel qui ont communiqué leur intention de travailler. La circulation ferroviaire est d'ailleurs interrompue dans les provinces de Namur et Luxembourg en raison d'un nombre insuffisant de travailleurs dans les cabines de signalisation d'Infrabel, nécessaires à la circulation des trains. Dans le reste du pays, seuls deux trains IC sur cinq (reliant les grandes villes de Belgique) et un train S/L sur quatre (offre omnibus) sont en service. Les trains P, aux heures de pointe, ne circulent quasiment pas. Le trafic ferroviaire international est également perturbé. La SNCB conseille aux voyageurs de consulter le planificateur de voyage sur son site internet ou sur son application mobile. Avec cette grève, les syndicats veulent faire pression sur le gouvernement pendant les discussions sur les budgets de l'État, y compris celui pour le rail. Ils revendiquent notamment davantage de ressources pour le recrutement et une adaptation des barèmes. (Belga)