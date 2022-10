Ligue des Champions - Diego Simeone pointe "le manque de force devant le but" de l'Atlético

"Nous avons fait un bon match", a réagi 'El Cholo' au micro de la chaîne espagnole Movistar. "Nous avons contrôlé le match en première mi-temps et nous avons eu des occasions. Seulement, notre manque de force devant le but ne nous a pas permis de prendre l'avantage. Par la suite, leur gardien a été la clé du match." L'Atlético occupe désormais la 4e place du groupe B avec 3 points, soit le même total que Porto et Leverkusen, et compte six points de retard sur le Club de Bruges qu'il reçoit mercredi prochain. "Il reste trois matches à jouer et je reste positif. Beaucoup de choses peuvent encore se passer." (Belga)