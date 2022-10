Sept mineurs d'âge interpellés après une violente bagarre à Beveren

Une violente bagarre impliquant plusieurs mineurs d'âge a éclaté lundi sur la Grand-Place de Beveren. Sur une vidéo de la scène postée sur les réseaux sociaux, on peut voir deux jeunes filles s'invectiver, avant que l'une d'elles ne soit brutalement prise à partie par plusieurs jeunes. Frappée à de nombreuses reprises, la victime a dû être transportée à l'hôpital. Les auteurs auraient entre 14 et 16 ans. L'enquête a conduit à l'interpellation de sept mineurs, dont cinq filles et deux garçons, parmi lesquels quatre sont originaires de Flandre-orientale. Ces derniers ont été auditionnés puis remis en liberté mais seront poursuivis par le parquet de la jeunesse. Des trois autres protagonistes, originaires d'Anvers, deux ont été présentés devant un juge de la jeunesse anversois. Il s'agit de deux filles, qui auraient pris part à la scène de coups. Elles ont été libérées sous conditions strictes, selon le parquet. (Belga)