Challenge Tour - Christopher Mivis 19e après le premier tour du British Challenge

Le Limbourgeois de 33 ans a rendu une carte de 71, soit un coup sous le par, grâce à quatre birdies et trois bogeys. Mivis, 21e de l'Open de Provence la semaine dernière, pointe à quatre longueurs de la tête, occupée par l'Anglais Steven Tiley et le Suédois Simon Forsström (-5). Second Belge engagé dans l'ouest de l'Angleterre, Kristof Ulenaers a dû se contenter d'une carte de 75 coups (+3) après deux birdies et ving bogeys. Il occupe la 70e place partagée. - Le classement après le 1er tour (par 72) 1. Simon Forsström (Suè) 67, Steven Tiley (Ang) 67; 3. Magnus Haraldur (Isl) 68, Maximilian Schmitt (All) 68, Ben Schmidt (Ang) 68, Tyler Hogarty (Irl) 68, Matthew Baldwin (Ang) 68; ..... 19. Christopher Mivis (Bel) 71; 70. Kristof Ulenaers (Bel) 75 (Belga)