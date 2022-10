Conference League - La Gantoise manque de réalisme et cède les trois points à Djurgarden à domicile

La Gantoise n'a pas manqué d'occasion pour faire la différence dans son propre stade. Dès l'entame, Odjidja a mis le portier adverse à contribution sur des tentatives puissantes (5e et 17e), et l'ancien Gantois Eriksson lui a répondu avec un envoi travaillé à quelques centimètres de la lucarne défendue par Nardi (22e). Le même Eriksson a ensuite déposé un ballon à l'entrée des six mètres sur un coup de coin, sur la tête d'un Danielson arrivé à toute allure pour fusiller Nardi (0-1, 37e) et refroidir la Ghelamco Arena chauffée à blanc, après que des supporters adverses ont pénétré la tribune destinée aux Gantois pendant l'avant-match pour y dérober des banderoles. En deuxième période, il n'y en a eu presque que pour La Gantoise. Cuypers, bien trouvé par Owusu par-dessus la défense, n'a pas cadré sa tentative face à Zetterström (48e) et le coup franc de Castro-Montes est passé près du cadre quelques minutes plus tard (54e). Après une tentative de bicyclette de Cuypers passée à côté du poteau (61e), la domination gantoise ne s'est plus convertie en occasions concrètes, et les Buffalos ont dû concéder leur défaite face à des visiteurs suédois plus réalistes. Ce résultat, combiné avec la victoire de Molde contre les Shamrock Rovers plus tôt jeudi (3-0), voit Djurgarden s'emparer de la tête du groupe F avec 7 points. Molde et La Gantoise sont désormais à égalité (4 points) devant les Rovers, derniers avec 1 unité. (Belga)