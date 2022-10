La Corée du Nord tire un missile balistique vers la mer du Japon

La Corée du Nord a tiré "un missile balistique non spécifié en direction de la mer de l'Est", le nom coréen de la mer du Japon, a écrit Yonhap en citant l'armée sud-coréenne. Ce nouveau tir intervient alors que le Conseil de sécurité de l'ONU était réuni à New York pour discuter du tir de mardi. Selon Séoul et Tokyo, le missile nord-coréen a parcouru environ 4.600 km, soit probablement la distance la plus longue jamais atteinte par Pyongyang dans le cadre de ses essais. La Corée du Sud et les Etats-Unis ont répliqué mercredi en tirant cinq missiles balistiques - dont un s'est écrasé après son lancement - vers des cibles fictives en mer du Japon. La veille, les aviations des deux pays avaient mené des exercices de tir de précision en mer Jaune. Séoul a également annoncé le retour dans la région du porte-avions à propulsion nucléaire américain USS Ronald Reagan qui a effectué en septembre des exercices avec la marine sud-coréenne. La Corée du Nord, qui a adopté en septembre une nouvelle doctrine rendant "irréversible" son statut de puissance nucléaire, a intensifié cette année ses tirs et a lancé un missile balistique intercontinental (ICBM) pour la première fois depuis 2017. (Belga)