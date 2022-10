Le projet Click de lutte contre les déchets sauvages en forte progression, selon Fost Plus

Le but de ce projet est que chaque emballage de boisson ou de nourriture consommé en cours de route ou tout déchet ramassé dans la rue soit scanné ou photographié avec l'application et jeté dans la bonne poubelle. L'utilisateur récolte alors les Circular UCoins qui peuvent être échangés chez un des partenaires du Click. Après un an d'activité, le Click a atteint le cap des 200 000 objets scannés dans l'application. "Chaque Click permet d'éviter qu'un déchet ne se retrouve dans la nature et offre l'opportunité d'intégrer cet emballage dans la chaîne de recyclage, grâce au surtri du contenu des poubelles publiques", déclare Wim Geens, directeur général de Fost Plus. "Afin de ramener ces derniers emballages de consommation hors domicile dans la chaîne de recyclage, nous devons franchir une étape supplémentaire. Ces chiffres démontrent qu'un mécanisme de récompense peut y contribuer." Les analyses montrent que 20 à 25 % du contenu des poubelles de rue est constitué de PMC recyclable, qui était jusqu'alors brûlé avec les déchets résiduels. "Dans les communes participantes, nous mettons donc en place toute l'infrastructure logistique nécessaire pour trier ce PMC hors des déchets résiduels afin qu'il soit recyclé avec les sacs issus de la collecte en porte-à-porte", ajoute le communiqué. Le Click a été lancé durant l'été 2021 à Anvers. D'autres communes comme Namur, Tournai et Anderlecht ont ensuite emboîté le pas. Le Click était aussi de la partie lors de grands évènements et il a déjà collaboré, notamment, avec Natagora. (Belga)