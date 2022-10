Nouveaux rapatriements de Syrie vers l'Allemagne, "presque tous les cas" réglés

"Cette nuit, sept enfants et quatre femmes supplémentaires ont pu être rapatriés en Allemagne depuis le camp de Roj dans le nord-est de la Syrie", a déclaré la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock dans un communiqué. Si le retour des familles des jihadistes capturés ou tués en Syrie et en Irak s'est révélé une question délicate dans tous les pays de l'Union européenne depuis la chute en 2019 du "califat" de l'Etat islamique, l'Allemagne s'est efforcée de procéder régulièrement à des opérations de rapatriement. Outre les femmes et les mineurs, un adolescent "qui avait été emmené en Syrie alors qu'il avait 11 ans" faisait également partie du groupe ramené mercredi. "Je suis soulagée que cette action ait permis de clore presque tous les cas connus", a commenté la cheffe de la diplomatie. "Je suis surtout soulagé parce que les enfants ne sont pas responsables des choix de vie fatals de leurs parents", a-t-elle ajouté estimant qu'il n'était pas possible "de les laisser sans perspective dans les camps du nord-est de la Syrie". Les femmes et le jeune homme rapatriés, "qui devront répondre de leurs actes", ont été placés en détention dès leur arrivée en Allemagne, a précisé le ministère. "Actuellement, il n'y a plus qu'un seul cas où l'accord a été donné, mais où le rapatriement n'a pas encore pu être mis en oeuvre. Dans les autres cas, les mères ne souhaitent actuellement pas être rapatriées", selon la même source. Le ministère allemand précise qu'au fil de six opérations menées jusqu'ici, 76 mineurs ainsi que 26 femmes au total ont été rapatriés. (Belga)