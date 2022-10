Prolongation du nucléaire - La Chambre valide la prolongation de Doel 1 et Doel 2

Plus précisément, le texte entérine la décision de prolonger l'exploitation des réacteurs Doel 1 et Doel 2. Cette décision avait été prise en 2014 sous la précédente législature par le gouvernement Michel. Mais la Cour constitutionnelle l'avait annulée parce que certaines exigences n'étaient pas remplies, comme l'élaboration d'une étude d'incidences sur l'environnement. Désormais, les différentes exigences sont remplies. Le conseil des ministres avait dès lors approuvé le 10 juin dernier l'avant-projet de loi "réparatrice" prolongeant de 10 ans Doel 1 et 2. Dans les faits, Doel 1 et 2 n'ont jamais été arrêtés. La Cour constitutionnelle a maintenu les effets de la loi annulée jusqu'au 31 décembre 2022. Le texte a été approuvé par la majorité, à l'exception de l'abstention de la députée MR Marie-Christine Marghem. La N-VA, Les Engagés et le Vlaams Belang se sont aussi abstenus. Le PTB a voté contre. (Belga)