Vainqueur de Paris-Bourges, Philipsen veut ponctuer 2022 en remportant Paris-Tours

L'équipe Alpecin-Deceuninck du vainqueur a dû s'employer pour mettre le sprinteur belge dans les meilleures conditions. "Au début de la course, nous devions contrôler seuls mais, petit à petit, nous avons reçu l'aide d'autres équipes", a-t-il ainsi déclaré. "Groupama-FDJ a essayé de faire éclater la course dans la montée, mais les équipes de sprinteurs ont gardé le contrôle." À Bourges, Philipsen a couronné la préparation de ses équipiers en devançant les Français Arnaud Démare et Bryan Coquard dans un sprint massif. "Gagner fait toujours du bien", a jubilé le Limbourgeois de 24 ans. "Ce n'est jamais facile, donc je suis vraiment satisfait. Comme nous avions des coureurs puissants alignés, j'ai été bien placé dans le final. Je savais qu'ensuite, il vaudrait mieux prendre la roue d'Arnaud Démare. Il avait son train de sprint complet ici. J'ai essayé de profiter de son aspiration autant que possible, et je pense que cela a bien fonctionné." Philipsen a également terminé deuxième du Tour du Münsterland lundi. Il lui reste une course au programme pour 2022 : Paris-Tours, qu'il a déjà remportée chez les espoirs. "Paris-Tours est un objectif. C'est ma dernière course cette année, mais j'y vais avec confiance. Mes jambes sont déjà bonnes, mais j'espère qu'elles seront encore meilleures à ce moment-là. Paris-Tours est plus difficile que cette course. J'ai toujours la vitesse, mais il reste à voir si la condition sera encore suffisante. Ce serait bien de terminer la saison avec dix victoires." (Belga)