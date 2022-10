Arlenis Sierra remporte l'étape inaugurale de la première édition de la course suisse

Les favorites ont repris la Danoise Cecilie Ludwig (FDJ-Suez-Futuroscope) à près de 30 km de la ligne alors que l'on s'approchait du dernier sommet de la journée. Malgré plusieurs tentatives dans le final en descente vers Lausanne, c'est un groupe d'une vingtaine d'unité qui s'est présenté sous la flamme rouge. Arlenis Sierra s'est montrée la plus véloce, décrochant la 48e victoire de sa carrière, la 5e en 2022. Lauréate des trois grands tours de la saison après ses triomphes au Giro, au Tour et à la Vuelta, la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, championne du monde fin septembre malgré une fracture du coude, a travaillé pour permettre à Sierra de s'imposer au sprint. Ce Tour de Romandie féminin, première course suisse World Tour de l'histoire, se ponctuera dimanche à Genève. Avant l'arrivée finale, le peloton devra affronter l'étape reine samedi, entre Sion et Thyon 2000, longue de 104,5 kilomètres et dont l'arrivée sera jugée après 17,3 km à 6,6 % de déclivité moyenne. Deux Belges ont pris le départ de cette course avec Marthe Truyen et Julie Van de Velde, dans les rangs de Plantur-Pura. (Belga)