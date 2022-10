Assises Limbourg - Yvo Theunissen coupable de meurtre et tentative de meurtre sur deux policiers à Spa

(Belga) La cour d'assises du Limbourg a reconnu coupable, vendredi après un peu plus de trois heures de délibération, Yvo Theunissen de meurtre et tentative de meurtre. Ce Néerlandais de 40 ans était accusé d'avoir abattu le policier Amaury Delrez à Spa dans la nuit du 25 au 26 août en 2018 et d'avoir tiré à plusieurs reprises sur son collègue Ghislain Schils.

Yvo Theunissen assistait ce week-end-là au Grand Prix de Formule 1 à Francorchamps avec son frère et une connaissance. Les trois hommes se sont battus dans un bar, qu'ils avaient été sommés de quitter. Des témoins avaient vu l'accusé brandir une arme sur le parking du bar. Le trio avait ensuite pris la fuite à bord d'un taxi. Lorsque Amaury Delrez a extrait le frère de l'accusé, Cyril Theunissen, du taxi pour le plaquer au sol, l'accusé est sorti du véhicule et a abattu le policier, agenouillé, d'une balle dans la nuque. Amaury Delrez n'a pas survécu. Quatre autres coups de feu ont encore été tirés en direction de Ghislain Schils, qui s'était réfugié derrière un arbre. Le jury, composé de six femmes et six hommes, a reconnu le quadragénaire coupable de meurtre et tentative de meurtre, mais a rejeté la préméditation, plaidée par les parties civiles et le ministère public. L'accusé, originaire du Limbourg néerlandais, a également été reconnu coupable de détention d'arme - un pistolet Walther P38 - sans autorisation. Le jury rendra lundi son verdict sur la peine.