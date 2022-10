Attaque à l'arme blanche au Canada - L'un des deux frères, seul responsable des meurtres

Parmi les 11 personnes tuées se trouvait son frère, Damien Sanderson, qui avait été présenté au départ comme le deuxième suspect avant que l'on retrouve son corps près de l'une des scènes de crime. "Myles a commis, seul, tous les homicides", a déclaré la commissaire adjointe de la Gendarmerie royale du Canada, Rhonda Blackmore lors d'une conférence de presse. Dix-huit autres personnes avaient été blessées dans ces attaques survenues le 4 septembre dans des localités reculées de la Saskatchewan - la communauté autochtone de James Smith Cree Nation et le petit village voisin de Weldon. Myles Sanderson qui avait été appréhendé après une vaste chasse à l'homme qui a duré quatre jours, était mort peu après son arrestation. "Damien a participé à la planification des attaques" mais "n'est impliqué dans aucun des meurtres", a encore affirmé Rhonda Blackmore qui a précisé que l'enquête se poursuivait pour comprendre pourquoi certaines victimes avaient été visées. Les policiers ont pu établir que Myles et Damien Sanderson avait vendu de la drogue dans la communauté la veille des attaques et qu'ils étaient impliqués dans "trois altercations violentes" récentes. (Belga)