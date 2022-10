BNXT League - Anvers commence sa saison par un difficile succès sur Louvain

Menés à la pause (33-36) et toujours derrière à l'entame du dernier quart-temps (45-48), les Giants ont renversé la situation dans les dix dernières minutes grâce notamment à des trois points de Jean-Marc Mwema et Reginals Upshaw. Ce dernier, auteur de 15 points, a été le meilleur réalisateur anversois. Maurice Watson Jr. et Royce Hamm Jr. ont terminé avec 11 points chacun. Du côté de Louvain, John Fulkerson et Kevaughn Allen ont mis 11 points chacun. Anvers disputait son premier match de la saison, car sa rencontre avec Ostende avait été reportée, les Anversois étant engagés dans le tour qualificatif de la FIBA Europe Cup. De son côté, Louvain avait battu le Spirou Charleroi 83-81 samedi passé. Durant cette première phase de la BNXT League, la phase nationale, les clubs belges joueront à deux reprises les uns contre les autres. (Belga)